Второй македонец в Динамо, футбольная семья и номер для фанатов: Кто такой новичок Динамо Киев

В среду, 1 марта, киевское Динамо официально объявило о подписании полузащитника Северной Македонии Решата Рамадани.

Киевляне заключили соглашение с 19-летни футболистом до лета 2026-го года. Опорный полузащитник призван для того, чтобы усилить состав Динамо. "Бело-синие" рассчитывают, что перспективный игрок сможет подняться на новый уровень и поможет команде достичь целей.

Северные македонцы – не очень частые гости в Украине, а в Динамо так тем более. ISPORT.ua рассказывает главные факты про Рамадани.

Игровая карьера

Рамадани уроженец Тетово (город, который расположен в северной части Северной Македони). Решат на своем коротком пути прошел множество этапов академии местной Шкендии. Тренерский штаб основной команды заметил значительный прогресс юного полузащитника, позвав его в первый состав в январе прошлого года.

Тренеры молодежных национальных команд видели в игроке большой потенциал. По этой причине Рамадани вызывался в различные составы молодежок. В первую сборную пока не вызывался.

Киевское Динамо подписало македонца совершенно неслучайно. Скаутская служба проделала значительную работу, но и также тренерский штаб киевлян. В рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины Динамо провело спарринг со Шкендией, как раз, когда Рамадани сыграл против киевлян. Поединок завершился минимальной победой подопечных Мирчи Луческу.

Первый гол

В первой команде Шкендии Рамадани за этот период провел 28 матчей в различных турнирах: чемпионат страны и Лига конференций. На его счету один гол и одна голевая передача. Примечательно, что свой единственны гол Решат забил в первой же игре. Полузащитник не побоялся нанести дальний удар на последних секундах встречи, чем принес Шкендии ничью.

Стоит отметить, что Решат в составе македонской команды выступал не только на позиции опорного полузащитника, но и был центральным защитником. В текущем же сезоне Рамадани больше исполнял роль разрушителя в центре поля.

"Раньше я играл центрбека, сейчас могу сыграть и в защите, и в полузащите. Однако самая удобная и лучшая для меня позиция – опорный полузащитник", - заявлял Рамадани.

Преданность болельщикам

Новичок киевского Динамо выбрал для себя 92-й номер - принцип выбора был не случайным. По словам 19-летнего игрока, он хочет отдать должное фанатскому движению Шкендии.

"Это из-за фанатов моего бывшего клуба – Шкендии. 92 – это год создания фанатского движения Шкендии. Я посвящаю этот номер им", - сказал македонец.

Футбольная семья

Решат Рамадани выступал за македонский клуб вместе со своим братом – Флорентом. Футболисты вместе выходили на поле, играя в национальных турнирах и Лиги конференций.

Флорент, в основном, игрок ротации – он выходит на поле со скамейки запасных практически в каждой игре. На его счету 21 матч в текущем сезоне, в которых забил один гол и выполнил четыре голевые передачи. Также он имел опыт игры за молодежную сборную, но закрепиться в ней не сумел.

Северомакедонцы в Украине

В киевском Динамо играли представители большого количества национальностей, среди них был и один македонец – левый защитник Горан Попов.

Футболист очень неплохой, но у Динамо он часто был либо травмирован, либо проигрывал конкуренцию другим игрокам, не всегда даже профильным левым защитникам (Гусеву и Бетао). Всего в украинских чемпионатах выступали два десятка представителей тогда еще Македонии. Вспомним самых интересных.

Ванче Шиков (Волынь) – мощный, высокий центральный защитник, полный типаж игрока Виталия Кварцяного. На третий сезон в Волыни стал даже капитаном команды. Именно он сыграл больше всего матчей в Украине среди всех своих сограждан (75 поединков).

В 2001 году Шахтер подписал защитника Игоря Гюзелова, но он не прижился в состоянии "горняков", а вот в донецком Металлурге поиграл в достатке. За этот клуб у него 73 матча во всех турнирах.

И еще один центр бэк в нашем списке – Бобан Грнчаров. Этот мужчина поиграл за свою карьеру в Израиле, Бельгии, на Кипре и других чемпионатах, в частности, он был игроком сразу в трех украинских коллективах – Таврии, алчевской Стали и донецком Металлурге.

Филипп Деспотовски (Ворскла) добился в Украине большого успеха – он стал победителем Кубка страны. В финале против Шахтера он отыграл весь матч, а до этого, в ответном матче ½ финала против Металлиста, македонец отличился ассистентским дублем! Всего за Ворсклу Деспотовски отыграл 57 матчей и забил два гола.

За Волынь и Говерлу в свое время немного поиграл Душан Савич, являющийся лучшим бомбардиром в Украине среди всех македонцев. На его счету 7 голов в рамках чемпионата Украины.

Вратарей-легионеров в Украине было не так много, а единственным македонцем из них был Мартин Богатинов. В Карпатах он наиграл почти пять десятков матчей и успел даже сыграть в еврокубках.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua