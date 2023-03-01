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Одинаково отношусь и к уборщику, и к президенту: кто такой новичок Шахтера

ISPORT рассказывает о Хусраве Тоирове.
Сегодня, 19:00
Хусрав Тоиров / fcshakhtar.com
Хусрав Тоиров / fcshakhtar.com

В дедлайн трансферного окна Шахтер подписал 18-летнего таджика Хусрава Тоирова. 

ISPORT знакомит вас с последним новичком "горняков" по ходу этого сезона.

Кто такой Хусрав Тоиров?

Юный вингер стермительно развивает свою карьеру. Тоиров является воспитанником Локомотива Душанбе. На родине он провел лишь 2 поединка.

После этого таджик транзитом через Динамо Душанбе, где не сыграл ни одного матча за взрослую команду, перебрался в чемпионат Казахстана, а именно в Атырау.

В составе команды из одноименного города игрок вышел на поле в одиннадцати поединках и отдал две результативные передачи после чего и перебрался в Шахтер.

Тоиров также вызывался в основную сборную Таджикистана, но пока не дебютировал в главной национальной команде. Хусрав обладает взрывной скоростью, отличным дриблингом и неплохим видением поля. Примечательно, что игрок также был признан лучшим на кубке развития УЕФА в 2021 году.

Стоит отметить, что имя Хусрав очень популярно в Таджикистане и является производной формой персидского имени Хусрау, что означает царь, император. Поэтому в Шахтере через несколько лет после Евгения Селезнева появился новый царь

Также футболист активно ведет свой Instagram, где делится своими мыслями и моментами из жизни.

Напомним, ранее стали известны детали перехода Тоирова в Шахтер.

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