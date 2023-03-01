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Шахтер подписал игрока из Таджикистана

Тоиров - потенциальная замену Мудрику.
Сегодня, 16:29
Хусрав Тоиров / shakhtar.com
Хусрав Тоиров / shakhtar.com

Донецкий Шахтер оъявил о подписании игрока молодежной сборной Таджикистана Хусрава Тоирова.

18-летний полузащитник был выкуплен у казахстанского Атырау, сумма сделки не разглашается. Контракт был подписан до 2028 года.

Тоиров - потенциальная замена Мудрику на левом фланге атаки, хотя футболист может сыграть также правого вингера и даже форварда.

Казахстанские журналисты высоко оценивали Хусрава, называя его "атырауским Хвичей", хотя в чемпионате Казахстана игрок провел 11 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

Тоиров - второй гражданин Таджикистана в чемпионате Украины. Первым был Арсен Аваков, который в 90-е выступал за Темп из Шепетовки и запорожский Торпедо и был лучшим бомбардиром сезона-1994/95.

Со всеми зимними трансферами донецкой команды вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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