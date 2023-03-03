Динамо - Ингулец: онлайн-трансляция 16-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Динамо и Ингульцом в 16-м туре УПЛ.

В субботу, 4 марта, на стадионе им. Лобановского пройдет встреча 16-го тура УПЛ между киевским Динамо и Ингульцом. Стартовый свисток будет дан в 14:00.

В первом круге столичный клуб одержал победу над своим своим соперником, благодаря дублю Виктора Цыганкова, который сейчас феерит в Жироне.

Динамовцам необходимо заработать три очка, чтобы сохранить за собой третье место и оторваться от Зари. Однако и команде из Петрово нужны баллы, чтобы обезопасить себя от зоны вылета.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Ингулец

Онлайн-трансляция начнется 4 марта в 13:15 по киевскому времени, сам же матч - в 14:00.