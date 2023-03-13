Лучи признал, что судья должен был удалять Бланко за фол на Буяльском

Центральный матч 17-го тура УПЛ между Днепром-1 и Динамо получился достаточно скандальным.

На 83-й минуте Доминго Бланко "проверил" голеностоп Виталия Буяльского, за что получил лишь желтую карточку от главного арбитра Дмитрия Кривушкина.

Однако на повторе были видно, что данное нарушение правил вполне заслуживало удаление игрока днепрян. Это мнение подтвердил глава судейского комитета УПЛ Лучано Лучи.

Итальянец в закрытом чате в Telegram написал, что Кривушкин допустил ошибку и Бланко должен был увидеть перед собой карточку красного цвета, а не желтого. Он также отметил, что арбитр должен замечать такое грубое нарушение без вмешательства VAR.

Напомним, что в итоге по окончанию встречи Кривушкин все же удалил игрока - Буяльский за свое эмоциональное празднование был удостоен красной карточки.