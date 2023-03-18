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Матвиенко планирует подписать новый контракт с Шахтером

Стороны собираются заключить новое долгосрочное соглашение.
Сегодня, 19:44
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

Николай Матвиенко близок к тому, чтобы связать себя с донецким Шахтером новым котрактом.

Как сообщает Фабрицио Романо, украинский центрбек заключит с "горняками" соглашение до лета 2028 года. Прежний контракт действует до лета 2025 года.

Во время зимнего трансферного окна 26-летний футболист был близок к переезду на Туманный Альбион, но Шахтер отклонил 20-миллионное предложение Брайтона. При этом сообщается, что "чайки" до сих пор находятся среди клубов, которые следят за игроком.

В нынешнем сезоне Николай Матвиенко принял участие в 25 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три голевые передачи и две желтые карточки.

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Напомним, что несколькими днями ранее донецкий Шахтер завершил свою еврокубковую кампанию. ISPORT подвел ее итоги, выделив лучшие и худшие моменты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Николай Матвиенко Шахтер Донецк

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