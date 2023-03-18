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Райо Вальекано - Жирона 2:2: обзор матча и результат игры 18.03.2023

Украинец успешно осваивается в испанском чемпионате, регулярно принося пользу своему новому клубу.
Сегодня, 19:22
Виктор Цыганков / https://twitter.com/GironaFC
Виктор Цыганков / https://twitter.com/GironaFC

В субботу, 18 марта, на Эстадио де Вальекас состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором Райо Вальекано принимал в гостях Жирону Виктора Цыганкова.

Сам украинский вингер появился на поле с первых минут и непосредственно повлиял на то, что его новая команда в этот день не проиграла.

Источник: Getty Images

Но начало для "бело-красных" получилось достаточно тяжелым - первый тайм мог закончиться при комфортном преимуществе хозяев поля.

На 23-й минуте первый гол матча забил Иси Паласон с передачи Оскара Трехо. В дальнейшем эта парочка еще успеет отметиться.

Источник: Getty Images

Но сначала последовал второй гол Цыганкова в Ла Лиге. Счет недолго был равный, ведь Трехо добавил к ассисту взятие ворот. А под занавес тайма случилась, вероятно, ключевая ошибка в исполнении Райо.

Команда Андони Ираолы получила право на пенальти. После неудачной первой попытки судья заставил его перебивать. Во второй раз Трехо решил разыграть удар, отпасовав на Паласона, но тот отправил мяч выше перекладины.

А после перерыва вновь настал звездный час Цыганкова. Находясь в штрафной соперника, Виктор ударом в касание замкнул передачу одноклубника.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Это явно воодушевило команду украинца, которая даже могла вырвать победу, а сам Цыганков мог записать на свой счет еще и ассист, но Кастельянос не сумел переиграть голкипера.

В итоге Виктор Цыганков впервые с момента переезда в Испанию сыграл вничью. На данный момент Жирона занимает 11-е место, имея в активе 31 очков. Райо Вальекано расположился на так далеко: 8-е место и 36 очков.

Статистика матча Райо Вальекано - Жирона 26-го тура Ла Лиги

Райо Вальекано - Жирона 2:2
Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52.

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 15 - 16
Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 1.49

Райо Вальекано: Димитриевски - Эрнандес (Мумин, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Сальви, 79), Паласон (Сисс, 79), Трехо (Де Томас, 57), А. Гарсия - Камельо (У. Лопес, 65).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Буэно, Д. Лопес, Гутьеррес (Каррера, 46)- Ромеу, Цыганков, Мартен, Б. Гарсия (Рейньер, 89), Рикельме (Тони, 46) - Кастельянос (Стуани, 85).

Предупреждения: Катена, Эрнандес - Мартинес, Д. Лопес.

На 41-й минуте Оскар Трехо не реализовал пенальти (мимо).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райо Вальекано Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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