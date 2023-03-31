Символическая сборная: самые дорогие игроки УПЛ

Популярный портал Transfermarkt недавно обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Украины по футболу.

Зимой УПЛ покинули такие ребята, как Михаил Мудрик, Виктор Цыганков и Илья Забарный, поэтому ценных футболистов осталось очень мало. И все же ISPORT составил символическую команду из 11 самых дорогих на каждой позиции.

Вратарь

Анатолий Трубин (Шахтер Донецк) – 18 млн евро

Не часто увидишь такую ситуацию, но самым дорогим (одним из двух) игроков целого чемпионата является голкипер. 21-летний футболист уже не раз демонстрировал свои навыки и является едва ли не самым желанным игроком всего чемпионата для зарубежных клубов. Но и отдавать его за маленькие деньги точно не будут и потенциальный покупатель в 18 миллионов не уложится.

Источник: shakhtar.com

Кто после?

Георгий Бущан (Динамо) – 10 млн

Дмитрий Резник (Шахтер) – 2,5 млн.

Руслан Нещерет (Динамо) – 2 млн.

Дмитрий Мацапура (Заря) – 1,5 млн

Макс Валеф (Днепр-1) – 1 млн

Источник: shakhtar.com

Защитники

Правый защитник: Ефим Конопля (Шахтер) – 4 млн евро

В общем, в плане стоимости в УПЛ доминирует Шахтер, а в линии обороны так и вообще. Ефим Конопля опережает в цене своих динамовских конкурентов, хотя сам стоит в 4,5 раза меньше, чем Трубин.

Кто после?

Александр Караваев (Динамо) – 3 млн

Александр Тимчик (Динамо) – 2 млн

Олег Данченко (Заря) – 1,5 млн

Лукас Тейлор (Шахтер) – 1 млн

Центральный защитник: Николай Матвиенко (Шахтер) – 18 млн евро

Если Трубин самый перспективный, то Матвиенко, пожалуй, самый статусный игрок нынешней УПЛ. Его уже не назовешь молодым, поэтому такая цена указывает на его крутой уровень игры. Многие ждали Николая в Европе, но очень похоже, что он еще надолго может остаться в Украине.

Источник: shakhtar.com

Центральный защитник: Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 млн евро

Партнер Матвиенко в клубе станет его партнером и в нашей символической сборной. Бондаря не вызвали в сборную даже после травм основных исполнителей, но все же Валерий оценивается дороже тех, кто в сборную поехал.

Кто после?

Александр Сирота (Динамо) – 3 млн

Денис Попов (Динамо) – 3 млн

Ярослав Ракицкий (Шахтер) – 3 млн

Арсений Батагов (Заря) – 1,2 млн

Эдуард Сарапий (Днепр-1) – 1 млн

Александр Сваток (Днепр-1) – 1 млн

Источник: shakhtar.com

Левый защитник: Богдан Михайличенко (Шахтер) – 3 млн евро

Самый дешевый игрок в оборонительной линии, но снова игрок Шахтера. Даже второй самый дорогой левый защитник - тоже из лагеря "горняков".

Кто после?

Виктор Корниенко (Шахтер) – 2,5 млн

Янис Амаш (Днепр-1) – 2 млн

Владислав Дубинчак (Динамо) – 2 млн

Роналд Маттаритта (Днепр-1) – 1,5 млн

Полузащитники

Источник: shakhtar.com

Опорный хавбек: Тарас Степаненко (Шахтер) – 4 млн. евро

Выбирая схему для символической сборной, мы руководствовались формацией сборной Украины. И позицию опорного хавбека в ней занимает капитан Шахтера Тарас Степаненко, хоть и оценивается так же, как и капитан Динамо.

Кто после?

Сергей Сидорчук (Динамо) – 4 млн

Егор Назарина (Шахтер) – 1,2 млн

Руслан Бабенко (Днепр-1) – 0,7 млн

Артем Челядин (Ворскла) – 0,7 млн

Центральный хавбек: Георгий Судаков (Шахтер) – 9 млн евро

Молодой футболист Шахтера все больше и больше превращается в лидера команды и даже заслужил место в основе сборной матчем против Англии. Скорее всего, после последующего обновления цен Георгий уже будет стоить больше десятка миллионов евро.

Источник: shakhtar.com

Центральный хавбек: Николай Шапаренко (Динамо) – 9 млн евро

Многие фанаты футбола могли уже позабыть об этом игроке, ведь он очень давно получил тяжелую травму и до сих пор восстанавливается от нее. Из-за повреждений Николаю "срезали" стоимость на 1 млн евро, но мы верим, что по возвращении он не только вернет себе старую стоимость, но и увеличит ее хотя бы вдвое.

Кто после?

Виталий Буяльский (Динамо) – 8 млн

Артем Бондаренко (Шахтер) – 6 млн

Александр Пихаленок (Днепр-1) – 3 млн

Владимир Шепелев (Динамо) – 2,5 млн

Доминго Бланко (Днепр-1) – 2 млн

Атака

Источник: shakhtar.com

Правый вингер: Александр Зубков (Шахтер) – 4 млн евро

Дела с вингерами после того, как УПЛ покинули Мудрик и Цыганков – не самые лучшие. Самым дорогим атакующим правофланговым игроком является Александр Зубков из донецкого Шахтера. Да и второе место также занимает "горняк".

Кто после?

Марьян Швед (Шахтер) – 1,2 млн

Сергей Болбат (Колос) – 1 млн

Владислав Калитвинцев (Александрия) – 1 млн

Кахим Перрис (Динамо) – 0,8 млн

Александр Назаренко (Днепр-1) – 0,8 млн

Источник: scdnipro1.com.ua

Левый вингер: Жоао Пеглоу (Днепр-1) – 1,8 млн евро

Как можно увидеть, левый вингер – самая дешевая позиция в этой символической сборной. Занимает ее единственный бразилец в рейтинге – фланговый нападающий Днепра-1 Жоао Пеглоу.

Кто после?

Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 1,5 млн

Иван Петряк (Шахтер) – 1,5 млн

Максим Третьяков (Александрия) – 0,8 млн

Ибрагима Кане (Ворскла) – 0,8 млн

Источник: scdnipro1.com.ua

Форвард: Артем Довбик (Днепр-1) – 11 млн евро

Четвертый после Трубина, Бущана и Матвиенко игрок оцененный в 10+ млн. евро. Артем Довбик встретил 2023 травмами, поэтому пока не показывал уровня игры, как осенью. И все же надеемся, что его цена будет только расти.

Кто после?

Лассина Траоре (Шахтер) – 7 млн

Даниил Сикан (Шахтер) – 4 млн

Владислав Супряга (Динамо) – 1,8 млн

Эрик Рамирес (Динамо) – 0,9 млн

Кевин Келси (Шахтер) – 0,8 млн

Владислав Ванат (Динамо) – 0,8 млн

Василий Войтюк