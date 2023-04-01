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Ингулец в концовке матча вырвал победу у Миная

Неожиданная и яркая развязка.
Сегодня, 14:04
Минай - Ингулец / upl.ua
Минай - Ингулец / upl.ua

В субботу, 1 апреля, на Минай Арене хозяева поля принимали Ингулец. Стартовый свисток был дан в 12:00 по киевскому времени.

В первые 20 минут команды демонстрировали равную игру, пока Минай не забил свой классический гол - после углового Кравчук вколотил мяч в сетку ворот.

Источник: upl.ua

Также под конец тайма защитник Миная сыграл рукой в своей штрафной, но Монзуль приняла правильное решение и не стала назначать пенальти.

Во втором тайме Ингулец осадил штрафную хозяев, но многочисленные навесы не находили адресата. Лишь в самой концовке матча гостям удалось заставить ошибиться защитников Миная. Кравчук направил мяч в свои ворота, а Мельник не смог вынести круглого с линии - автогол.

Источник: upl.ua

Воодушевленные голом подопечные Ковальца пошли вперед и сумели заработать пенальти на последней минуте мачта. Ковалев не смазал и вырвал три очка для своей команды.

Статистика матча Минай - Ингулец 19-го тура УПЛ

Минай - Ингулец 1:2
Голы: Кравчук, 21 - Мельник, 84 (автогол), Ковалев, 90+5 (пенальти)

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 2 - 7
Атаки: 73 - 107

Минай: Бандура - Трубочкин (Булеза, 66), Гончар, Кравчук, Мельник -  Витенчук,, Рогозинский, Твердохлеб,  Шишка (Петко, 82), Гечев - Паламар (Вишневский, 46)

Ингулец: Билык - Нагиев, Ковалев, Смоляков, Ченбай (Марусич, 46), Поспелов - Кухарук, Кучеренко (Резепов, 82), Головкин (Одарюк, 83), Козак - Кравчук (Козыренко, 59)

Предупреждения: Твердохлеб, 17, Мельник, 90+4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ингулец минай

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