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Черноморец - Шахтер 2:2 видео голов и лучших моментов матча 02.04.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 20:41
Черноморец - Шахтер / УПЛ
Черноморец - Шахтер / УПЛ

В Одессе прошел матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный Черноморец принимал в гостях донецкий Шахтер.

Встреча получилась очень результативной, а команды все свои голы умудрились забить еще в первом тайме.

Сначала одесситы вышли вперед, благодаря голу Путри, после чего "горняки" не только отыгрались, но и вырвались в лидеры. Однако гол на последних минутах тайма в исполнении Салюка не только восстановил паритет, но и оказался последним в этой игре.

Вашему вниманию видео всех голов матча Черноморец - Шахтер в девятнадцатом туре УПЛ:

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Черноморец - Шахтер 2:2       
Голы: Путря, 7 (пен), Салюк, 40 - Крысков, 1, Гочолейшвили, 18

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 5 - 12
Удары в створ: 5 - 8
Угловые: 4 - 5
Атаки: 62 - 85

Черноморец: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузык (Авагимян, 70), Хадида (Юсов, 84), Алефиренко, Бадибанга.

Шахтер: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков (Джурасек, 82), Бондаренко (Келси, 82), Крискив, Гочолеишвили (Топалов, 72), Траоре (Сикан, 72).

Предупреждения: Хадида, 45+2, Путря, 58, Васильев, 73 – Бондарь, 43, Назарина, 55.

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