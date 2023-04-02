Черноморец - Шахтер 2:2: обзор матча и результат игры 02.04.2023

В воскресенье, 2 апреля, в рамках 19-го тура УПЛ Черноморец встречался с Шахтером. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме команды решили организовать голевую зарубу. На гол Крыскова на первой минуте Заря почти моментально ответила. Илья Путря удачно реализовал 11-метровый.

Далее Гиорги Гочолейшвили вновь вывел донецкий клуб вперед. Радость фанатов "кротов" вновь длилась не так долго, как они хотели, ведь Владимир Салюк возобновил паритет.

Во второй половине встречи команды продемонстрировали равную игру, ввиду чего оба клуба разошлись ничьей.

Статистика матча Черноморец - Шахтер 19-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Шахтер 2:2

Голы: Путря, 7 (пен), Салюк, 40 - Крысков, 1, Гочолейшвили, 18

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 5 - 12

Удары в створ: 5 - 8

Угловые: 4 - 5

Атаки: 62 - 85

Черноморец: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузык (Авагимян, 70), Хадида (Юсов, 84), Алефиренко, Бадибанга.

Шахтер: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков (Джурасек, 82), Бондаренко (Келси, 82), Крискив, Гочолеишвили (Топалов, 72), Траоре (Сикан, 72).

Предупреждения: Хадида, 45+2, Путря, 58, Васильев, 73 – Бондарь, 43, Назарина, 55.