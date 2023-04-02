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Заря - Рух 3:0 видео голов и лучших моментов матча 02.04.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 20:52
Заря - Рух / УПЛ
Заря - Рух / УПЛ

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской Зарей и львовским Рухом.

"Черно-белые" добыли уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме голом с пенальти отметился Сергей Булеца, а в тайме №2 по разу отметились Назарий Русин и Владислав Погорилый.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Рух в девятнадцатом туре УПЛ:

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Заря - Рух 3:0
Голы: Булеца, 18 (пен.), Русин, 64, Погорилый, 86.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Атаки: 77 - 68

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко, Дришлюк (Хахлев, 87), Антюх (Погорилый, 73), Булеца, Русин (Шахов, 73) - Мишнев (Вантух, 60).

Рух: Панькив - Роман, Слюбик, Дидык, Лях - Эдсон (Рунич, 60), Довгий, Климчук, Таллес, Соломон-Отабор - Карабин (Притула, 61).

Предупреждения: Русин - Слюбик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск рух львов

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