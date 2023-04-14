Ингулец прервал домашнюю голевую серию и минимально уступил Колосу

В пятницу, 14 апреля, на стадионе УТК им.Банникова Ингулец принимал Колос. Матч начался в 14:00 по киевскому времени.

В течение первых 20 минут команды осторожно держали мяч, прощупывая друг друга, пока Колос понемногу не захватил доминацию на поле. И уже на 41-й минуте совершенно заслуженно подопечные Вишняка открыли счет после углового.

Во втором тайме продолжилась борьба между командами, но практически без моментов. Хотя хозяевам удалось отвоевать часть преимущества на поле, что на 74-й минуте чуть было не конвертировалось в гол, но Резепов не попал в ворота из хорошей позиции.

Подопечные Ковальца пытались сравнять счет в концовке матча, но безуспешно. Минимальное поражение, и Колос отрывается в турнирной таблице.

Статистика матча чемпионата Украины Ингулец - Колос

Ингулец - Колос 0:1

Гол: Милько, 41

Владение мячем: 52% - 48%

Удары: 6 - 10

Удары в створ: 1 - 5

Угловые: 4 - 4

Ингулец: Паламарчук - Кучеренко (Одарюк, 46), Смоляков, Поспелов, Ковалев, Сидоренко (Нагиев, 46) - Клименко, Кухарук (Запорожец, 71), Козыренко (Резепов, 65), Головкин - Кравчук (Марусич, 46)

Колос: Волынец - Черноморец, Чоботенко, Гончаренко, Кравченко - Милько - Мякушко, Смирный, Ореховский (Болбат, 73), Ильин (Велетен, 84) - Лысенко (Безбородько, 52, Попов, 84)

Предупреждение: Марусич, 90+1 - Кравченко, 62, Велетен, 86, Смирный, 90+4