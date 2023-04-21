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Заря в меньшинстве удержала победу над Колосом

Луганчане прервали неплохую безголевую серию хозяев.
Сегодня, 16:56
Колос - Заря / upl.ua
Колос - Заря / upl.ua

В пятницу, 21 апреля, в рамках 21-го тура УПЛ луганская Заря отправилась в гости к Колосу в Ковалевку.

Начало матча прошло в очень плотной борьбе, по итогам которой Заря все же завладела преимуществом, однако пройти защиту ковалевцев никак не получалось. Пока на 35-й минуте луганчане хитро не разыграли штрафной, и Бражко пушечным ударом отправил мяч в створ.

Остаток матча мог пройти в том же темпе, но Игорь Снурницын решил добавить интриги и удалился на 55-й минуте. Однако хозяева не смогли воспользоваться преимуществом и все же упустили хотя бы ничью.

Статистика матча чемпионата Украины Колос - Заря

Колос - Заря 0:1

Гол: Бражко, 31

Владение мячем: 48% - 52%
Удары: 5 - 8
Удары в створ: 1 - 6
Атаки: 67 - 87

Колос: Волынец - Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов - Богданов (Болбат, 62), Милько, Мякушко, Ореховский (Исаенко, 79), Ильин - Лысенко (Попов, 62).

Заря: Сапутин - Батагов, Имереков, Снурницын, Бутко - Бражко (Дрышлюк, 68), Шахов, Булеца (Полегенько, 81) - Антюх (Вантух, 58), Русин (Хахлев, 81), Герреро (Мишнев, 68).

Предупреждения: Золотов, 20, Богданов, 45 - Снурницын, 38, 55, Бражко, 50

Удаление: Снурницын, 55

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Колос Ковалевка

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