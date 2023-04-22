Динамо и Шахтер огласили составы на матч УПЛ

Сегодня, 16:05

Сегодня, 16:05

Тренеры киевской и донецкой команд определились со стартовыми одиннадцатками.

В субботу, 22 апреля, киевское Динамо примет донецкий Шахтер на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед принципиальным поединком главные тренеры соперников Мирча Луческу и Игор Йовичевич огласили стартовые составы своих команд.

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Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Волошин, Бенито, Буяльский, Ванат

Запасные: Моргун, Малыш, Дубинчак, Боль, Шепелев, Рамадани, Перрис, Кабаев, Гармаш, Царенко, Диалло, Рамирес

Стартовий склад «Динамо» на матч з «Шахтарем» ⚪️🔵 pic.twitter.com/1nr0Nt3TnL — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 22, 2023

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Гочолейшвили, Судаков, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Корниенко, Михайличенко, Назарина, Тотовицкий, Топалов, Очеретько, Борячук, Швед, Сикан, Келси

Напомним, что матч чемпионата Украины Динамо - Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция поединка между киевским Динамо и донецким Шахтером.