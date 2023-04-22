Сразу четыре футболиста впервые сыграют в "Українському класичному" между Динамо и Шахтером

Некоторые игроки в первый раз прочувствуют всю силу главного украинского противостояния.

В субботу, 22 апреля, в Киеве состоится центральный матч 22 тура УПЛ, в котором сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Для некоторых футболистов, которые выйдут в стартовых составах обеих команд, это "Українське класичне" станет дебютным.

Впервые в главном футбольном противостоянии Украины примут участие Максим Дячук, Бенито, Назар Волошин (все - Динамо) и Гиорги Гочолейшвили (Шахтер).

Стоит отметить, что Бенито и Волошин уже играли против "горняков", но в составах других клубов: нигериец вместе с Олимпиком уступил 0:2, в украинец, выступая в первой части сезона за Кривбасс, уступил 0:1.

Читай также: Турон Яйпан, сборная Украины и скамейка Шахтера: где сейчас обладатели Золотых мячей ДЮФЛУ-2019

Напомним, что следить за событиями матча между Динамо и Шахтером можно на ISPORT благодаря онлайн-трансляции. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.