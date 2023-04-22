iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сразу четыре футболиста впервые сыграют в "Українському класичному" между Динамо и Шахтером

Некоторые игроки в первый раз прочувствуют всю силу главного украинского противостояния.
Сегодня, 16:42
Назар Волошин / ФК Динамо Киев
Назар Волошин / ФК Динамо Киев

В субботу, 22 апреля, в Киеве состоится центральный матч 22 тура УПЛ, в котором сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Для некоторых футболистов, которые выйдут в стартовых составах обеих команд, это "Українське класичне" станет дебютным.

Впервые в главном футбольном противостоянии Украины примут участие Максим Дячук, Бенито, Назар Волошин (все - Динамо) и Гиорги Гочолейшвили (Шахтер).

Стоит отметить, что Бенито и Волошин уже играли против "горняков", но в составах других клубов: нигериец вместе с Олимпиком уступил 0:2, в украинец, выступая в первой части сезона за Кривбасс, уступил 0:1.

Читай также: Турон Яйпан, сборная Украины и скамейка Шахтера: где сейчас обладатели Золотых мячей ДЮФЛУ-2019

Напомним, что следить за событиями матча между Динамо и Шахтером можно на ISPORT благодаря онлайн-трансляции. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Шахтер Донецк

Статьи по теме

Динамо и Шахтер обменялись голами, но выявить сильнейшего не смогли Динамо и Шахтер обменялись голами, но выявить сильнейшего не смогли
Дальний удар Степаненко вывел Шахтер вперед в матче с Динамо Дальний удар Степаненко вывел Шахтер вперед в матче с Динамо
УПЛ: Ворскла обыграла Металлист, ничья Вереса и Миная УПЛ: Ворскла обыграла Металлист, ничья Вереса и Миная
Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа19:10
Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров
Европа19:02
Эвертон с Миколенко разошелся миром с Кристал Пэлас, доигрывая в меньшинстве
Украина18:55
Динамо и Шахтер обменялись голами, но выявить сильнейшего не смогли
Бокс18:34
"Чувствую себя андердогом": Джошуа оценил свои шансы в бою с Уайлдером
Европа18:31
Бавария безвольно уступила бывшему клубу Тухеля
Украина18:23
Дальний удар Степаненко вывел Шахтер вперед в матче с Динамо
Киберспорт18:02
Украинец Resolution выступит за росийскую команду на "мейджоре" в Берлине
Бокс17:51
"Я наказал тебя три раза": Фьюри резко отреагировал на угрозы Уайлдера
Теннис17:32
Завацкая вышла в финал турнира в Италии
Формула 117:24
Чжоу назвал лучшего пилота Формулы-1 на стартовой решетке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK