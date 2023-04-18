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Турон Яйпан, сборная Украины и скамейка Шахтера: где сейчас обладатели Золотых мячей ДЮФЛУ-2019

ISPORT рассказывает о судьбе главных молодых талантов Украины несколько лет назад.
Сегодня, 19:54
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

УАФ ежегодно раздает награды лучшим игрокам детско-юношеской футбольной лиги Украины. 2019 год не стал исключением.

С тех пор прошло уже достаточно много времени, чтобы оценить как награжденные игроки распорядились выданными авансами, чем редакция ISPORT и займется в этом материале.

Возрастная категория U-14 (футболисты 2005 г. р.)

Лучший игрок защитного плана: Владислав Кравец

Голкипер донецкого Шахтера имеет еще достаточно времени, чтобы реализовать свой потенциал, однако, шансов не так много. Кравец является резервным вратарем в юниорской команде "горняков".

Лучший игрок атакующего плана: Назар Янчишин

Хавбек Динамо имеет гораздо больше игрового времени ввиду того, что среди полевых ротация происходит чаще, однако, также не является безоговорочным игроком основы в команде киевлян до 19 лет.

Возрастная категория U-15 (футболисты 2004 г.р.)

Лучший игрок защитного плана: Андрей Булеза

Крайний защитник, принадлежащий Шахтеру, сейчас получает свой первый опыт во взрослом футболе. Перед началом второй части сезона он отправился в аренду в Минай. В стане Закарпатской команды уроженец, собственно, Закарпатской области пока провел 6 поединков и не отметился результативными действиями.

Андрей Булеза
Андрей Булеза / Источник: shakhtar.com

Лучший игрок атакующего плана: Игорь Горбач

Горбач пока не получил своего шанса на уровне с более старшими колегами, однако, вероятно это случится в следующем сезоне. Форвард является лидером своей команды и третьим бомбардиром текущего сезона юношеского чемпионата Украины по футболу с десятью голами в активе.

Возрастная категория U-16 (футболисты 2003 г. р.)

 

Лучший игрок защитного плана: Эдуард Козик

Козик, как и Горбач, вероятно получит больше игрового времени в Шахтере или какой-то аренде в следующем сезоне, однако, в текущем сезоне он провел всего 9 минут в двух играх. Также центрбэк, умеющий играть на правом фланге, регулярно вызывается в сборную Украины до 19 лет.

Лучший игрок атакующего плана: Олег Очеретько

Очеретько успел заявить о себе в прошлом сезоне благодаря аренде в Мариуполе и в текущем уже стал игроком обоймы в стане Шахтера. Пока Олег является лишь опцией в ротации, однако, получает свое игровое время в большинстве матчей лиги.

Олег Очеретько
Олег Очеретько / Источник: shakhtar.com

Возрастная категория U-17 (футболисты 2002 г.р.)

Лучший игрок защитного плана: Арсений Батагов

Центрбэк уже достаточно опытен, чтобы регулярно выступать на взрослом уровне, что он и делает в луганской Заре, куда перебрался бесплатно из СК Днепр-1. В текущем сезоне он лишь в одном туре провел меньше девяноста минут, что характерно, именно в этом поединке у луганского клуба случилось одно из трех поражений в сезоне. Также Батагов вызывается регулярно в сборную Украины U-21, хотя, не так часто выходит на поле в связи с большой конкуренцией на своей позиции.

Лучший игрок атакующего плана: Георгий Судаков

Пожалуй, главный талант в нашем списке. Судаков является безоговорочным лидером Шахтера после ухода Михаила Мудрика и, вероятно, следующим кандидатом "на выход" наряду с Анатолием Трубиным. Георгий занимает шестую строчку в топе самых дорогих игроков УПЛ, уже успел сыграть несколько матчей за основную сборную Украины и идет на втором месте в списке лучших ассистентов текущего сезона чемпионата Украины.

Возрастная категория U-19 (футболисты 1999-2001 г.р.)

Лучший игрок защитного плана: Марлен Чобанов

После главного таланта следует главное разочарование. У Чобанова не получилось закрепиться в Оболони и он отправился на свою историческую родину в узбекистанский Пахтакор, но и местному гранду он по сути оказался не нужен, поэтому далее судьба занесла его в аутсайдер чемпионата Узбекистана Турон Яйпан. В 6 матчах на счету Турона лишь три ничьих и три набранных очка соответственно. Чобанов выходил в старте в 3 играх.

Марлен Чобанов
Марлен Чобанов / Источник: Instagram

Лучший игрок атакующего плана: Иван Литвиненко

Карьера этого игрока немного лучше, чем у Чобанова. Хавбек даже успел провести один матч за одесский Черноморец в текущем сезоне и все еще принадлежит "морякам". Вторую часть сезона проводит в другом городе у моря, а именно в Батуми, где выступает за местное Динамо. Пока в грузинском чемпионате за 7 игр не отметился результативными действиями.

У большинства из футболистов впереди еще весь путь во взрослом футболе, но уже можно отметить точные попадания такие, как Очеретько, Судаков и Батагов и провалы такие, как Литвиненко и Чобанов.  Неплохие шансы заявить о себе в следующем сезоне имеют, к примеру, Горбач и Козик, а о будущем Янчишина и Кравца судить еще рано, особенно учитывая позицию первого.


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