Климчук и Пономарев стали лучшим игроком и тренером 25-го тура УПЛ

Заслуженная награда за первую победу в 10 матчах.

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги были объявлены имена лучшего игрока и лучшего тренара 25-го тура.

Обе награды достались представителям львовского Руха, который одержал уверенную победу над Ингульцом, прервав свою серию без побед.

Лучшим игроком был признан Юрий Климчук, который отметился дублем в ворота петровцев и принес важные очки своему клубу. Соответственно, наставник львовян Виталий Пономарев стал лучшим тренером тура.

Напомним, после победы Рух идет на 14-м месте, команде отделяют лишь два очка от потенциального вылета из УПЛ.

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