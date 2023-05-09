Климчук и Пономарев стали лучшим игроком и тренером 25-го тура УПЛ
Заслуженная награда за первую победу в 10 матчах.
На официальном сайте Украинской Премьер-лиги были объявлены имена лучшего игрока и лучшего тренара 25-го тура.
Обе награды достались представителям львовского Руха, который одержал уверенную победу над Ингульцом, прервав свою серию без побед.
Лучшим игроком был признан Юрий Климчук, который отметился дублем в ворота петровцев и принес важные очки своему клубу. Соответственно, наставник львовян Виталий Пономарев стал лучшим тренером тура.
Напомним, после победы Рух идет на 14-м месте, команде отделяют лишь два очка от потенциального вылета из УПЛ.
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