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Рух - Ингулец 3:0: обзор матча и результат игры 08.05.2023

Львовский коллектив близок к тому, чтобы покинуть зону вылета.
Сегодня, 17:20
Рух - Ингулец / УПЛ
Рух - Ингулец / УПЛ

В понедельник, 8 апреля, в рамках 25-го тура УПЛ Рух принимал Ингулец. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в данной встрече отличились Соломон, а Климчук оформил дубль.

Данная победа стала первой для львовского клуба после назначения главным тренером Виталия Пономарева.

В предыдущих семи встречах под руководством украинского специалиста Рух трижды проиграл и 4 раза сыграл вничью.

Отметим, Рух обошел Металлист, опустив харьковчан в зону прямого вылета из УПЛ. Сами львовяне поднялись в зону переходных матчей. Ингулец остался 10-м, имея 27 баллов.

Статистика матча Рух - Ингулец 25-го тура УПЛ

Рух – Ингулец 3:0 
Голы: Соломон-Отабор, 14, Климчук, 47, 90+

Рух: Панькив – Роман, Дидык, Слюбик, Лях – Притула, Подгурский, Таллес (Карабин, 55) – Альваренга (Квасница, 84), Климчук, Соломон-Отабор (Рунич, 79).

Ингулец: Билык - Нагиев (Марусич, 56), Поспелов, Ковалев, Смоляков - Клименко (Коробенко, 70), Кухарук, Запорожец - Одарюк (Сидоренко, 46), Резепов (Ситало, 46), Козыренко (Мельничук, 46).

Предупреждения: Климчук, 84, Рунич, 87, Подгурский, 90+3 – Ковалев, 84

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ингулец Рух

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