Довбик - пятый игрок в истории, забивший 22+ гола в одном сезоне УПЛ
Украинец вошел в компанию людей, оставивших немалый след в украинском футболе.
В рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Украины СК Днепр-1 встречается с Александрией.
Одним из голов в матче отметился украинец Артем Довбик. Для него это 22 гол в текущем сезоне УПЛ.
Таким образом, форвард вошел в элитную компанию игроков, которым покорялась эта отметка.
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Игроки, забивавшие 22 и более голов в чемпионате Украины за один сезон.
- Генрих Мхитарян - 25 (сезон-2012/13)
- Артем Довбик - 22 (сезон-2022/23
- Алекс Тейшейра - 22 (сезон-2015/16)
- Максим Шацких - 22 (сезон-2002/03)
- Сергей Ребров - 22 (сезон-1997/98)
На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 1:1. За Александрию забивал Кирилл Ковалец.