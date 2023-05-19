Продажа Мудрика в Челси позволила Шахтеру уплатить налоги в размере 284 миллионов гривен

Вот так экс-вингер "горняков" повлиял на бюджет Украины.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о том, что клуб уплатил 284 миллиона гривен в качестве налогов в бюджет Украины за первый квартал 2023 года.

"Оранжево-черные" отметили, что основным источником дохода стала продажа Михаила Мудрика в лондонский Челси в январе 2023 года.

После продажи 22-летнего вингера президент Шахтера Ринат Ахметов объявил о передаче 1 миллиарда гривен в благотворительный проект "Сердце Азовстали", который направлен на системную и всестороннюю поддержку защитников Мариуполя и их семей.

Напомним, что за трансфер Мудрика "пенсионеры" заплатили "горнякам" 70 миллионов евро. При этом украинский коллектив может рассчитывать на еще 30 миллионов в качестве бонусов.

На данный момент Михаил Мудрик провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.