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Шахтер в концовке вырвал важную победу у Вереса

Ровенский клуб заставил болельщиков "горняков" понервничать.
Сегодня, 18:59
Шахтер - Верес / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Верес / ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 19 мая, на стадионе Металлист в Харькове донецкий Шахтер принимал ровенский Верес.

Игра началась в довольно невысоком темпе, "горняки" уверенно контролировали мяч, а Верес пытался контратаковать. И лишь на 35-й минуте, благодаря рикошету, мяч оказался в сетку ворот ровенской команды, хотя давление Шахтера сложно было назвать опасным.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Второй тайм начался с пенальти после игры рукой игрока Вереса в собственной штрафной. Однако Сикан не сумел переиграть Когута, который и угадал угол, и сумел парировать удар нападающего "горняков". Вскоре Сикан имел еще одну возможность удовить преимущество, но не попал в ворота.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Неожиданно одна из атак Вереса все же закончилась голом, так что хозяевам пришлось усилить давление, чтобы не проиграть чемпионскую гонку. Шахтеру все же удалось продавить соперника, победный мяч забил Матвиенко на 84-й минуте, замкнув подачу Ракицкого.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Статистика матча Шахтер - Верес 27-го тура УПЛ

Шахтер - Верес 2:1
Голы: Зубков, 35, Матвиенко, 84 - Шарай, 74

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 9 - 2
Удары в створ: 3 - 2
Атаки: 135 - 81

Шахтер: Трубин - Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 87), Бондарь, Гочолеишвили - Степаненко - Топалов (Крыськив, 65), Судаков (Тотовицкий, 87), Назарина, Зубков - Сикан (Келси, 75).

Верес: Когут - Гагун (В.Шарай, 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан - Г.Пасич (Дахновский, 84), Кучеров, Клец (Лебеденко, 68), Близниченко - Шестаков (Гайдучик, 68).

Предупреждения: Гочолейшвили, 37, Михайличенко, 90+3 - Вовченко, 38, Курко, 46, Маткобожик, 60

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер верес

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