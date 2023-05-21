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"Объединяйтесь": Динамо ответило на "тесную связь" Барселоны и росии

Столичный клуб предложил игрокам испанского коллектива сблизиться со своими "любимыми" фанатами, переехав в Мордор.
Сегодня, 18:31
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Днем ранее Барселона на глазах цивилизованного мира самолично погрузила свое лицо в грязь, записав видео с благодарностью в адрес российских болельщиков, а также выразив надежду, что они скоро встретятся.

Подобные действия не могли остаться без реакции украинского футбола. Сначала донецкий Шахтер раскритиковал каталонский клуб, теперь же эстафета перешла к киевскому Динамо.

"Бело-синие" в своих социальных сетях опубликовали пост с фотографией разрушенного стадиона черниговской Десны и предложением Барселоне заявиться в чемпионат страны 404.

"Мы искренне рекомендуем игрокам ФК Барселона переехать ближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии".

Стоит отметить, что в тот же вечер, когда было опубликовано данное видео, Барселона на своем поле уступила Реал Сосьедаду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Барселона Динамо Киев чемпионат Украины

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