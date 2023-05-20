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Барселона - Реал Сосьедад 1:2: обзор матча и результат игры 20.05.2023

Карма сыграла с каталонцами злую шутку.
Вчера, 23:58
Барселона - Реа Сосьедад / Getty Images
Барселона - Реа Сосьедад / Getty Images

В субботу, 20 мая, в рамках 35-го тура Ла Лиги Барселона принимала на своем поле Реал Сосьедад. Матч завершился победой гостей со счетом 1:2.

"Бело-голубые" уже с первых секунд ринулись вперед. Одна из атак Сосьедада завершилась голом, которым отличился хавбек Микель Мерино уже на пятой минуте.

Удвоить преимущество гостям удалось в середине второго тайма. Форвард клуба Александр Сорлот, как оказалось позднее, поставил жирную точку в вопросе победителя.

Хозяевам удалось отыграть лишь один мяч под занавес встречи. Роберт Левандовски подарил надежду на ничью, но времени на камбэк не осталось.

Напомним, Барселона также удалось отличиться до матча с негативной стороны. Футболисты клуба записали видеообращение российским фанатам, поблагодарив их за поддержку.

Статистика матча Барселона - Реал Сосьедал 35-го тура чемпионата Испании

Барселона - Реал Сосьедад 1:2
Голы: Левандовски, 90 - Мерино, 5, Сорлот, 72

Владение мячом: 67% - 33%      
Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 1.69
Удары: 13 - 13
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 8 - 2

Барселона: тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Кунде (Алонсо, 46), Альба, Бускетс (Эрик Гарсия, 84), Кессиэ (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Дембеле (Торре, 86), Рафинья (Фати, 63), Левандовски.

Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 81), Рико, Ильярраменди (Горосабель, 58), Мерино, Субименди, Барренечеа (Марин, 73), Серлот (Фернандес, 81), Чо (Кубо, 58).

Предупреждения: Субельдия (8), Ильярраменди (37), Левандовски (53), Бускетс (72), Алонсо (79), Кубо (79), де Йонг (85), Фернандес (85).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Сосьедад Ла Лига

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