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Новичок Шахтера Невертон: Этот клуб должен достичь большого успеха

Бразильский хавбек поделился своими эмоциями от перехода в украинский клуб.
Сегодня, 14:07
Невертон / ФК Шахтер Донецк
Невертон / ФК Шахтер Донецк

Состав донецкого Шахтера пополнил талантливый полузащитник Невертон, перешедший из бразильского Сан-Паулу.

В интервью для пресс-службы "горняков" 18-летний  бразилец поделился эмоциями от нового этапа своей карьеры.

"Я хотел бы поблагодарить всем членам администрации клуба, болельщикам, которые присылали много сообщений в инстаграм с поздравлениями и словами поддержки, а также игрокам команды, которые очень хорошо меня приняли", - сказал Невертон.

"Я уже давно знаю Шахтер, следил за клубом еще со времен, когда здесь играл мой соотечественник Дентиньо. Это очень известный клуб, который действительно хорошо знают в Бразилии и заслуживает того, чтобы добиться большого успеха".

Невертон
Невертон / Источник: ФК Шахтер Донецк

"Считаю, что мое сильное качество заключается в том, что я смогу быстро интегрироваться и сработаться с новыми партнерами как можно лучше. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде во всем. Я бы хотел сказать, что желаю Украине всего наилучшего, а это значит, что мы – вместе в этой борьбе"..

Напомним, что ранее Шахтер также подписал контракт с бразильским защитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк

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