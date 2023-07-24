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Сидорчук трогательно отреагировал на возвращение Ярмоленко в Динамо

Лидер киевлян тепло поприветствовал соотечественника.
Сегодня, 09:06
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал возвращение в команду Андрея Ярмоленко.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором отметил важность игры соотечественника за киевлян.

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"Возвращение Андрея Ярмоленко! Это должно было случиться. Такой шаг лучше всего показывает, насколько важна для тебя буква «Д» на сердце и флаг Украины на груди.

Для команды это большое усиление и поддержка в непростые времена. Вместе только вперед. С возвращением домой, друг!", - написал Сидорчук.

Напомним, 33-летний полузащитник вернулся в Динамо после одного сезона в ОАЭ, где выступал за Аль-Айн.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо перейдет в колумбийский клуб.

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