Сидорчук трогательно отреагировал на возвращение Ярмоленко в Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал возвращение в команду Андрея Ярмоленко.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором отметил важность игры соотечественника за киевлян.

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"Возвращение Андрея Ярмоленко! Это должно было случиться. Такой шаг лучше всего показывает, насколько важна для тебя буква «Д» на сердце и флаг Украины на груди.

Для команды это большое усиление и поддержка в непростые времена. Вместе только вперед. С возвращением домой, друг!", - написал Сидорчук.

Напомним, 33-летний полузащитник вернулся в Динамо после одного сезона в ОАЭ, где выступал за Аль-Айн.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо перейдет в колумбийский клуб.

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