iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Первое боевое задание": Легенда Динамо поделился кадрами прохождения службы в силах обороны

Владислав Ващук защищает Украину
Сегодня, 17:30
Владислав Ващук / facebook
Владислав Ващук / facebook

Экс-защитник киевского Динамо Владислав Ващук в своем Instagram поделился несколькими кадрами с прохождения службы в силах обороны Украины.

Ващук успел пройти обучение прежде чем отправиться на фронт и уже приступил к исполнению задач.

"Первое боевое задание", - подписал бывший футболист свой пост.

Отметим, что 48-летний украинец отдал Динамо 13 лет своей карьеры. Также у него был небольшой вояж "на болота", где он провел сезон в составе Спартак москва.

Напомним, что Владислав подписал контракт с Нацгвардией Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо война с россией Владислав Ващук

Статьи по теме

Венгерский телеканал выдал английских фанатов за украинцев, якобы празднующих атаку на Крымский мост Венгерский телеканал выдал английских фанатов за украинцев, якобы празднующих атаку на Крымский мост
"Гай - русский черт": ультрас Шахтера против возвращения игрока, выступавшего на россии "Гай - русский черт": ультрас Шахтера против возвращения игрока, выступавшего на россии
УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА наказать рфс за включение крымских клубов в чемпионат россии УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА наказать рфс за включение крымских клубов в чемпионат россии
Бубка готовится подать иск на издание из-за расследования о сотрудничестве его компании с россией Бубка готовится подать иск на издание из-за расследования о сотрудничестве его компании с россией
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе
Европа19:31
Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию
Европа19:27
Хавбек Баварии может уйти в Боруссию Дортмунд
Европа19:20
Винисиус изъявил желание стать новым пенальтистом Реала
Формула 119:02
МакЛарен приятно удивил, но не помешал Ферстаппену выиграть Гран-при Венгрии
Европа18:54
Коноплянка отказал двум клубам УПЛ для перехода в румынскую команду
Европа18:51
В Реале уже готовы к трансферу Мбаппе
Легкая атлетика18:35
Бех-Романчук не попала в топ-5 в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой Лиги
Киберспорт18:30
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - G2
Формула 118:27
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK