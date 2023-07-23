"Первое боевое задание": Легенда Динамо поделился кадрами прохождения службы в силах обороны
Владислав Ващук защищает Украину
Экс-защитник киевского Динамо Владислав Ващук в своем Instagram поделился несколькими кадрами с прохождения службы в силах обороны Украины.
Ващук успел пройти обучение прежде чем отправиться на фронт и уже приступил к исполнению задач.
"Первое боевое задание", - подписал бывший футболист свой пост.
Отметим, что 48-летний украинец отдал Динамо 13 лет своей карьеры. Также у него был небольшой вояж "на болота", где он провел сезон в составе Спартак москва.
Напомним, что Владислав подписал контракт с Нацгвардией Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!