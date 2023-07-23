"Первое боевое задание": Легенда Динамо поделился кадрами прохождения службы в силах обороны

Экс-защитник киевского Динамо Владислав Ващук в своем Instagram поделился несколькими кадрами с прохождения службы в силах обороны Украины.

Ващук успел пройти обучение прежде чем отправиться на фронт и уже приступил к исполнению задач.

"Первое боевое задание", - подписал бывший футболист свой пост.

Отметим, что 48-летний украинец отдал Динамо 13 лет своей карьеры. Также у него был небольшой вояж "на болота", где он провел сезон в составе Спартак москва.

Напомним, что Владислав подписал контракт с Нацгвардией Украины.

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