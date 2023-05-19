Экс-защитник Динамо вступил в ряды Нацгвардии

Бывший футболист киевского Динамо Владислав Ващук принял решение вступить в ряды Нацгвардии Украины.

Экс-защитник киевлян заявил, что видел своими глазами "русский мир" и будет делать все, чтобы его не было в нашей стране.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.

Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить что я делал во время войны.

Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу", - написал украинец в своем Facebook, прикрепив фото в форме.

Напомним, ранее сообщалось, что, защищая Родину от оккупации, погиб украинский хоккеист.