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Экс-защитник Динамо вступил в ряды Нацгвардии

Владислав Ващук решился на мужественный поступок.
Сегодня, 17:23
Владислав Ващук / facebook
Владислав Ващук / facebook

Бывший футболист киевского Динамо Владислав Ващук принял решение вступить в ряды Нацгвардии Украины.

Экс-защитник киевлян заявил, что видел своими глазами "русский мир" и будет делать все, чтобы его не было в нашей стране.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.

Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить что я делал во время войны.

Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу", - написал украинец в своем Facebook, прикрепив фото в форме.

Напомним, ранее сообщалось, что, защищая Родину от оккупации, погиб украинский хоккеист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев война с россией Владислав Ващук

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