На войне против россии погиб украинский хоккеист
Александр Колонюк защищал родину от оккупантов в составе батальона Айдар.
Украинский спорт понес очередную невосполонимую утрату в войне с россией.
Как сообщила ФХУ, в борьбе за независимость нашой страны погиб хоккеист Алексндр Колонюк.
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Колонюк занимался в детско-юношеской школе Белого Барса и становился чемпионом Украины до 16 лет. Играл на позиции нападающего.
19-летний украинец воевал против страны-террориста сперва в ДФТГ-1 Белой Церкви, а затем в составе батальона Айдар.