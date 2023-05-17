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Хоккей

На войне против россии погиб украинский хоккеист

Александр Колонюк защищал родину от оккупантов в составе батальона Айдар.
Сегодня, 20:28
Александр Колонюк / ФХУ
Александр Колонюк / ФХУ

Украинский спорт понес очередную невосполонимую утрату в войне с россией.

Как сообщила ФХУ, в борьбе за независимость нашой страны погиб хоккеист Алексндр Колонюк.

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Колонюк занимался в детско-юношеской школе Белого Барса и становился чемпионом Украины до 16 лет. Играл на позиции нападающего.

19-летний украинец воевал против страны-террориста сперва в ДФТГ-1 Белой Церкви, а затем в составе батальона Айдар.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей война с россией

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