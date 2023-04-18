Украинской сборной не придется сниматься с турнира по решению Министерства молодежи и спорта.

Во вторник, 18 апреля, состоялось заседание исполкома ФИБА, во время которого было объявлено, что сборная россии не будет принимать участие в квалификации к предстоящей Олимпиаде 2024 года.

Согласно с официальным сайтом ФИБА, данное решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК.

В 2023 году ФИБА ввела предквалификационные турниры, благодаря которым 40 стран имеют шанс пробиться на ОИ-2024.

Всего участниками данного турнира станут 28 команд, 16 из которых – сборные, не сумевшие преодолеть второй раунд квалификации на чемпионате мира 2023 года. Остальные участники определяются по рейтингу ФИБА среди сборных, не прошедших до второго раунда квалификации ЧМ-2023.

Первые 11 команд - Мали (Африка), Чили, Куба и Виргинские острова (Северная и Южная Америки); Китай, Индонезия, Южная Корея и Сирия (Азия); Северная Македония, Польша, Португалия (Европа)..

12-я команда - лучшая европейская команда, не прошедшая квалификацию на чемпионат мира-​​2023. Ею должна была стать сборная страны-террориста, однако ФИБА приняла решение не допускать ее, заменив страну-404 сборной Болгарии, как следующей лучшей европейской командой по рейтингу.

Разбивка по регионам:

Африка: Камерун, Демократическая Республика Конго, Гвинея, Мали, Нигерия, Сенегал, Тунис и Уганда.

Америка: Аргентина, Багамы, Чили, Колумбия, Куба, Панама, Уругвай и Виргинские острова.

Азия: Бахрейн, Китай, Индия, Индонезия, Казахстан, Корея, Саудовская Аравия и Сирия.

Европа: Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция, Украина и Болгария.

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Олимпийские квалификационные турниры ФИБА пройдут с 12 по 20 августа 2023 года, и пять победителей получат места в олимпийских квалификационных турнирах ФИБА, которые состоятся в 2024 году.