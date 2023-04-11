Мужская и женская сборные Украины по баскетболу получили новых тренеров

Степановский и Мурзин уже приступили к работе.

Сегодня исполнительный комитет ФУ назначил новых тренеров для мужской и женской сборных Украины по баскетболу.

Новым руководителем мужской сборной стал Виталий Степановский, который ранее входил в шта предыдущего тренера Айнарса Багатскиса.

44-летний специлист дважды становился чемпионом Украины с Химиком, а также возглавлял студенческую сборную, когда она завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019.

Что касается женской сборной, то ее тренером стал Евгений Мурзин. Он ранее возглавлял Будивельник, Киев-Баскет и Харьковсих соколов.

Как и Степановский, Мурзин входил в тренерский штаб предыдущего тренера Срджана Радуловича.

Напомним, что ранее ФБУ определила лучших игроков чемпионата Украины.