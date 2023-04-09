ФБУ раздала индивидуальные награды: Конев - MVP сезона

Завершился сезон в украинской Суперлиге по итогам которого Федерация баскетбола Украины назвала лучших игроков.

Приз MVP - лучшему игроку сезона - получил баскетболист сборной Украины и Будивельника Владимир Конев. На его счету 15,2 очка в среднем в 31 матче. Также форвард имеет 6,6 подборов и 3,4 ассиста.

Читай также: Михайлюк стал самым результативным игроком Шарлотт в матче с Хьюстоном

Лучшим форвардом сезона был назван Вадим Золотинский из Киев-Баскета.

Награду лучшему центровому получил партнер Конева по Будивельнику Максим Сандул, который в среднем по сезону имеет в своем активе дабл-дабл из 11,3 очков и 11 подборов.