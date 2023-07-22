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Форвард Динамо перейдет в колумбийский клуб

Эрик Рамирес вскоре пройдет медосмотр в новой команде.
Сегодня, 19:14
Эрик Рамирес / FC Dynamo Kyiv
Эрик Рамирес / FC Dynamo Kyiv

Нападающий Динамо Эрик Рамирес сменит клубную прописку.

Как сообщает колумбийский журналист Пипе Сьерра, футболист прилетел в Медельин для того, чтобы, завтра, 23 июля, пройти медосмотр в местном Атлетико.

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Форвард переберется в новую команду на правах аренды на сезон с правом выкупа. В случае полноцнного перехода Атлетико получит 75% прав на игрока, остальные 25% останутся у Динамо.

Напомним, 24-летний венесуэлец перешел в стан киевлян в 2021 году из Дунайской Стреды. За украинский клуб успел сыграть всего 20 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Также защищал цвета хихонского Спортинга и братиславского Слована на правах аренды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев эрик рамирес

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