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Ярмоленко определился с номером в Динамо

Украинец будет выступать с семеркой на спине.
Сегодня, 18:43
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Киевское Динамо поделилось перестановками, которые связаны с командными номерами. В частности, стало известно, какой номер взял себе Андрей Ярмоленко.

Украинский вингер сменил временный №21 на №7, под которым ранее играл Владислав Кабаев, а он в свою очередь взял себе 22 номер.

Также Богдан Леднев теперь будет выступать с цифрой 17 на спине в то время, как до этого на его футболке красовалась 70.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо не заявило на сезон звездных легионеров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко Богдан Леднев владислав кабаев

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