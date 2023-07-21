Ярмоленко определился с номером в Динамо

Украинец будет выступать с семеркой на спине.

Киевское Динамо поделилось перестановками, которые связаны с командными номерами. В частности, стало известно, какой номер взял себе Андрей Ярмоленко.

Украинский вингер сменил временный №21 на №7, под которым ранее играл Владислав Кабаев, а он в свою очередь взял себе 22 номер.

Также Богдан Леднев теперь будет выступать с цифрой 17 на спине в то время, как до этого на его футболке красовалась 70.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо не заявило на сезон звездных легионеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!