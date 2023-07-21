Динамо не заявило на сезон звездных легионеров, Суркис и Гусев в списке Б

И это еще не все сюрпризы от столичного клуба.

Киевское Динамо представило заявку на будущий сезон-23/24.

Несмотря на то, что в расширенном списке 53 игрока, не обошлось и без сюрпризов.

В списке отсутствуют Лонвейк и Рамирес, нету также Супряги и Булецы. Зато в списке Б присутствуют Суркис, Гусев, Бражко и многие другие.

Но куда интересней, что в заявку не попали ветераны команды Караваев и Гармаш. Также по какой-то причине нет главного новичка этого лета Ярмоленко.

Напомним, что на нашем сайте доступна жеребьевка первых двух этапов Кубка Украины.