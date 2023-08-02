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Шахтер открыл счет в матче с Вересом благодаря спорному забитому мячу

Николай Матвиенко забил после, вероятно, грубой ошибки судьи.
Сегодня, 18:13
Николай Матвиенко / shakhtar.com
Николай Матвиенко / shakhtar.com

В рамках второго тура чемпионата Украины Верес на своем поле встречается с Шахтером.

В концовке первого тайма Шахтер открыл счет благодаря голу Матвиенко со штрафного, однако, забитый мяч получился достаточно спорным.

Арбитр матча Александр Шандор перед ударом показал на свисток, но он не прозвучал, что не помешало Николаю ударить в пустые ворота, а Шандору засчитать гол.

Отметим, что уже через минуту рефери оставил "горняков" в меньшинстве удалив Артема Бондаренко за фол в центре поля на одном из игроков Вереса, посчитав игру хавбека донецкой команды слишком грубой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер верес

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