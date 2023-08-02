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Верес - Шахтер 1:1: обзор матча и результат игры 02.08.2023

Матч двух команд получился противоречивым из-за странных действий арбитра.
Сегодня, 19:19
Верес - Шахтер / УПЛ
Верес - Шахтер / УПЛ

В среду, 2 августа, в Ровно на стадионе Авангард программа второго тура Украинской Премьер-лиги стартовала матчем между местным Вересом и донецким Шахтером.

"Горняки" владели преимуществом по ходу первого тайма, что в итоге вылилось в гол, от которого идет аромат скандальности.

Гости получили право на штрафной удар. Судья показал на свисток, что указывает на то, что удар должен выполняться по свистку. Однако это не остановило Николая Матвиенко, который отправил мяч в полупустые ворота.

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Несмотря на свой первоначальный жест, главный арбитр встречи Александр Шандор указал на центр поля.

И сразу же Верес получил свое преимущество. В центре поля Артем Бондаренко пошел в стык прямой ногой, от чего пострадал Яго Сикейра. За свой фол хавбек "оранжево-черных" увидел перед собой красную карточку.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

После перерыва Патрик ван Леувен сделал несколько замен, но они не спасли его команду от пропущенного гола. И вновь "отличился" его подопечный.

На этот раз Дмитрий Ризнык допустил ошибку, не сумев ни выбить, ни зафиксировать мяч после подачи с углового. В итоге мяч оказался на дальней штанге, где Евгений Шевченко в падении отправил его в сетку ворот.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

За оставшиеся полчаса игры обе команды могли вырвать победу, но ни кому из них не удалось этого сделать: Верес заработал первое очко в новом сезоне, в Шахтер потерял баллы уже во втором туре.

Статистика матча Верес - Шахтер второго тура УПЛ

Верес - Шахтер 1:1
Голы: Шевченко, 62 - Матвиенко, 45+2.

Удары: 12 - 14
Удары в створ: 6 - 4
Атаки: 112 -111

Верес: Паст - Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко (Гагун, 88) - Кучеров, Кухарук, Близниченко (Шестаков, 58), Сикейра (С. Шарай, 87), Дахновский (В. Шарай, 58) - Марусич (Гайдучик, 71).

Шахтер: Ризнык - Гочолейшвили (Фарина, 46), Козик, Матвиенко, Топалов - Зубков (Очеретько, 46), Бондаренко, Крыськив (Кастилло, 84), Кащук (Вьюнник, 59) - Сикан, Траоре (Педриньо, 84).

Предупреждения: Кухарук, Кучеров, В. Шарай, Шестаков, Вовченко - Гочолейшвили, Траоре, Фарина, Матвиенко.

Удаление: Бондаренко (прямая красная).

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