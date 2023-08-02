Видео скандального гола Шахтера в ворота Вереса

"Горняки" открыли счет благодаря спорному взятию ворот, но это не помогло им победить.

В рамках второго тура чемпионата Украины Шахтер встретился с Вересом.

"Горняки" забили первыми в концовке первого тайма, но гол получился крайне скандальным.

Шахтер заработал штрафной возле ворот ровненского клуба. Арбитр Александр Шандор перед ударом показал на свисток, однако так его и не дал, что не помешало Матвиенко пробить в пустые ворота и забить.

Шандор принял достаточно спорное решение, засчитав забитый гол в ворота Евгения Паста, а спустя минуту он оставил донецкий клуб в меньшинстве, удалив за фол в центре поля Артема Бондаренко.

Отметим, что во втором тайме Верес сравнял счет, забив после курьезной ошибки Дмитрия Ризныка.

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