"Крилатим ґрунту не треба": Мудрик и Трубин пообщались стихотворением Лины Костенко

Анатолий Трубин и Михаил Мудрик вместе прошли через юношеские и молодежные команды Шахтера на пути к основному составу "горняков", что явно повлияло на их дружбу.

Они вместе играли за взрослую команду в Лиге чемпионов, вместе представляют Украину на международной арене.

Зимой вингер стал рекордной продажей "оранжево-черных", перейдя в лондонский Челси. А недавно вратарь перебрался в стал лиссабонской Бенфики, пополнив число украинцев, выступающих в лучших европейских лигах.

Трубин у себя в социальных сетях опубликовал пост с фотографиями со своей первой тренировки в составе "орлов", на что, конечно же, отреагировал Мудрик.

Михаил процитировал стихотворение Лины Костенко "Крила", оставив комментарий: "Крилатим ґрунту не треба" с намеком на прозвище новой команды своего экс-одноклубника.

Анатолий же не остался в стороне и продолжил: "Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля…".

Ранее стало известно, что еще один украинский футболист может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

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