Нападающий Зари может продолжить карьеру в Англии

Английский Сандерленд пытается договориться о переходе Назария Русина, сообщает TаТоТаке.

По их информации, "черные коты" уже некоторое время пытаются заполуичть форварда, однако не могут сойтись в цене.

Последнее предложение содержало два млн евро плюс столько же в виде бонусов. Однако президент клуба Евгений Геллер хочет получить большую сумму.

Функционер считает, что справделиво было бы заплатить за Русина три млн евро, а также добавить большой бонус.

Ранее, напомним, Анатолий Трубин официально стал игроком Бенфики.

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