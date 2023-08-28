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Колос - Шахтер 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 27.08.2023

Донецкий коллектив отметил День шахтера заработанными тремя очками.
Сегодня, 00:29
Колос - Шахтер / УПЛ
Колос - Шахтер / УПЛ

Ковалевский Колос и донецкий Шахтер сошлись в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.

"Оранжево-черные" в День шахтера одержали непростую победу со счетом 2:0. Оба своих гола команда Патрика ван Леувена забила в первой половине поединка - отличились Егор Назарина (дебютный гол за Шахтер) и Алексей Кащук.

Между голами "горняки" остались в меньшинстве за счет удаления Гиорги Гочолеишвили.

Вашему вниманию видео всех голов матча Колос - Шахтер в пятом туре УПЛ:

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Колос - Шахтер 0:2
Голы: Назарина, 25, Кащук, 45+2

Удары: 14 - 9
Удары в створ: 1 - 2
Владение мячом: 42% - 58%
Атаки: 92 - 84

Колос: Фесюн - Гончаренко, Бурда, Кукош - Цуриков, Богданов (Болбат, 41), Демченко (Велетень, 60), Лучкевич - Мякушко (Рангел, 82), Безбородько (Салабай, 46), Ореховский.

Шахтер: Ризнык - Азаров, Матвиенко, Козик (Ракицкий, 65), Гочолеишвили - Степаненко (Кастилло, 74) - Кащук (Конопля, 64), Крыськив, Назарина, Зубков (Вьюнник, 65) - Сикан (Судаков, 65).

Предупреждения: Бурда, 32 - Судаков, 89.

УдалениеГочолейшвили, 38.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка

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