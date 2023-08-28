Минай - Заря 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 27.08.2023
Луганская Заря отправилась в гости к Минаю в рамках пятого тура Украинской Премьер-лиги.
Команды отличились в воротах друг друга еще в первой половине первого тайма. Сначала голом отметился Викентий Волошин, после чего Вадим Витенчук реализовал пенальти.
Несмотря на все последующие моменты, что были созданы, команды не смогли определить победитея, сыграв вничью 1:1.
Вашему вниманию видео всех голов матча Минай - Заря в пятом туре УПЛ:
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Минай - Заря 1:1
Голы: Витенчук, 25 (пен.) - Волошин, 16.
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 16 - 14
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 11 - 16
Атаки: 79 - 84
Минай: Бандура - Солдат, Немчанинов, Кравчук, Булеза - Витенчук, Ралюченко (Одарюк, 65), Дмитрук, Твердохлеб, Гечев (Кораблин, 65) - Вишнеский (Рогозинский, 78).
Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын (Дришлюк, 46), Вантух - Горбач (Алефиренко, 46), Мичин (Хахлев, 72), Волошин (Чурко, 62) - Антюх, Бугай (Герреро, 46).
Предупреждения: Вишневский - Снурницын.
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