Лацио - Дженоа 0:1: обзор матча и результат игры 27.08.2023

Украинец отметился получением желтой карточки и одной из худших оценок среди всех игроков своей команды.

В воскресенье, 27 августа, в Риме на Стадио Олимпико в рамках второго тура итальянской Серии А встретились Лацио и Дженоа.

В составе гостей дебют совершил Руслан Малиновский, вернувшийся в Италию на правах аренды из Марселя.

"Грифонам" удалось забить быстрый гол, который оказался единственным за все 90 минут основного времени.

На 16-й минуте Мортен Френдруп в касание пробил по воротам "орлов" после того, как защитник неудачно выбил мяч. Иван Проведель с его ударом справился, но голкипер отбил мяч прямо на голову Матео Ретеги, который с близкого расстояния открыл счет в матче.

И если в первом тайме Дженоа и Лацио играли на плюс-минус равных, то во втором римляне наносили удар за ударом. Однако из 13 попыток лишь две попали в створ, что никак не помогло им избежать поражения.

Малиновский отыграл 70 минут, заработав предупреждения незадолго до своей замены.

Таким образом украинец и его новая команда заработали три очка, а Лацио отправился в зону вылета, не имея ни одного балла.

Читай также: Барселона перестреляла Вильярреал в сумасшедшем матче

Статистика матча Лацио - Дженоа второго тура Серии А

Лацио - Дженоа 0:1

Гол: Ретеги, 16.

Ожидаемые голы (xG): 0.7 - 0.38

Владение мячом: - 70% - 30%

Удары: 16 - 5

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 9 - 16

Лацио: Проведель - Лаццари, Казале, Романьоли, Марушич (Пеллегрини, 66) - Камада (Весино, 66), Катальди (Кастельянос, 79), Луис Альберто - Андерсон (Исаксен, 66), Иммобиле, Дзакканьи.

Дженоа: Мартинес - Сабелли (Кариколь, 85), Бани, Дрэгушин, Васкес - Френдруп, Бадель, Стротман (Торсбю, 70), Малиновский (Гефти, 70), Гудмундссон - Ретеги (Экубан, 70).

Предупреждения: Катальди - Френдруп, Малиновский.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!