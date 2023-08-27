iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио - Дженоа 0:1: обзор матча и результат игры 27.08.2023

Украинец отметился получением желтой карточки и одной из худших оценок среди всех игроков своей команды.
Вчера, 23:50
Малиновский, Ретеги и Дрэгушин / Getty Images
Малиновский, Ретеги и Дрэгушин / Getty Images

В воскресенье, 27 августа, в Риме на Стадио Олимпико в рамках второго тура итальянской Серии А встретились Лацио и Дженоа.

В составе гостей дебют совершил Руслан Малиновский, вернувшийся в Италию на правах аренды из Марселя.

"Грифонам" удалось забить быстрый гол, который оказался единственным за все 90 минут основного времени.

На 16-й минуте Мортен Френдруп в касание пробил по воротам "орлов" после того, как защитник неудачно выбил мяч. Иван Проведель с его ударом справился, но голкипер отбил мяч прямо на голову Матео Ретеги, который с близкого расстояния открыл счет в матче.

И если в первом тайме Дженоа и Лацио играли на плюс-минус равных, то во втором римляне наносили удар за ударом. Однако из 13 попыток лишь две попали в створ, что никак не помогло им избежать поражения.

Малиновский отыграл 70 минут, заработав предупреждения незадолго до своей замены.

Таким образом украинец и его новая команда заработали три очка, а Лацио отправился в зону вылета, не имея ни одного балла.

Читай также: Барселона перестреляла Вильярреал в сумасшедшем матче

Статистика матча Лацио - Дженоа второго тура Серии А

Лацио - Дженоа 0:1
Гол: Ретеги, 16.

Ожидаемые голы (xG): 0.7 - 0.38
Владение мячом: - 70% - 30%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 9 - 16

Лацио: Проведель - Лаццари, Казале, Романьоли, Марушич (Пеллегрини, 66) - Камада (Весино, 66), Катальди (Кастельянос, 79), Луис Альберто - Андерсон (Исаксен, 66), Иммобиле, Дзакканьи.

Дженоа: Мартинес - Сабелли (Кариколь, 85), Бани, Дрэгушин, Васкес - Френдруп, Бадель, Стротман (Торсбю, 70), Малиновский (Гефти, 70), Гудмундссон - Ретеги (Экубан, 70).

Предупреждения: Катальди - Френдруп, Малиновский.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио дженоа Серия А Руслан Малиновский

Статьи по теме

Малиновский дебютирует за Дженоа, выйдя в основе на матч против Лацио Малиновский дебютирует за Дженоа, выйдя в основе на матч против Лацио
Украина добыла максимальную квоту на ОИ-2024 по женским прыжкам в высоту Украина добыла максимальную квоту на ОИ-2024 по женским прыжкам в высоту
Ворскла - Черноморец 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Ворскла - Черноморец 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Колос - Шахтер 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Колос - Шахтер 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:59
Украина добыла максимальную квоту на ОИ-2024 по женским прыжкам в высоту
Украина00:44
Ворскла - Черноморец 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина00:29
Колос - Шахтер 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина00:11
Минай - Заря 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Вчера, 23:50
Европа23:50
Малиновский в своем дебютном матче помог Дженоа на выезде победить Лацио
Легкая атлетика23:30
Украина впервые за десять лет завоевала "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике
Киберспорт23:15
"Это в нашей крови": Зинченко рассказал о причинах создания команды по Counter-Strike
Легкая атлетика22:57
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Магучих выиграла золото, Геращенко лишь пятая
Легкая атлетика22:54
Магучих добыла медаль ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту
НБА22:12
Рынок свободных агентов: Пи Джей Вашингтон получил 48-миллионный контракт от бывшей команды Михайлюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK