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Вильярреал - Барселона: результат матча

Команды устроили голевую феерию.
Сегодня, 20:32
Вильярреал - Барселона / Getty Images
Вильярреал - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 27 августа, Барселона отправилась в гости к Вильярреалу в рамках третьего тура Ла Лиги.

Хозяева начали бодро, и уже на пятой минуте Серлот выскочил на свидание с Тер Штегеном и забил, но арбитр отменил гол из-за офсайда. После еще пары классных моментов внезапно забила Барселона, Гави отлично завершил головой.

А уже через три минуты Де Йонг классным ударом удвоил преимущество. Каталонцы, казалось, перехватили инициативу, но и хоязева не сдавались. На 25-й минуте Фойт отыграл один мяч. А потом конец первого тайма "субмарина" провела идеальную атаку, которую завершил Серлот.

Уже на 50-й минуте Ромеу должен был выводить Барсу вперед, но послал мяч выше, за это каталонцев сразу наказали. Баэна впервые вывел Вильярреал вперед в этом матче. Сравнять счет смог Торрес, который сам начал и сам завершил атаку каталонцев.

И уже через пару минут Барселона снова выходит вперед благодаря голу Левандовски. Последние 15 минут матча прошли в плотной борьбе, но голов более не было.

Статистика матча чемпионата Испании Вильярреал - Барселона

Вильярреал - Барселона 3:4

Голы: Фойт, 26, Серлот, 40, Баэна, 50 - Гави, 12, Де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовски, 71

xG: 1.60 - 2.49
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 12 - 21
Удары в створ: 6 - 11
Атаки: 93 - 114

Вильярреал: Йоргенсен - Фойт, Габбия, Куэнка, Педраса - Терратс (Комесанья, 70), Алекс Баэна (Моралес, 77), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86) - Жерар Морено (Ахомаш, 70), Серлот.

Барселона: Тер Штеген - Серджи Роберто, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Кунде, Алонсо - Гюндоган, Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг - Гави, Ямаль (Фати, 76), Левандовски.

Предупреждения: Фойт, 45+6, Терратс, 57, Габбия, 80 - Ямаль, 44, Левандовски, 45+6, Гарсия, 83

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал

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