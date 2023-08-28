Ворскла - Черноморец 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 27.08.2023

Все голы поединка оказались на счету полтавчан, но команда Виктора Скрипника не сыграла на "ноль".

В воскресенье, 27 августа, состоялся матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между Ворсклой и Черноморцем.

По ходу первого тайма "зелено-белые" оформили для себя комфортное преимущество в два гола. На старте встречи взятие ворот на свой счет записал Руслан Степанюк, а голом в раздевалку отметился Владлен Юрченко (Степанюк оформил ассист).

После перерыва одесситы сумели отыграть один мяч, но это оказался автогол в исполнении Игоря Пердуты.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ворскла - Черноморец в пятом туре УПЛ:

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Ворскла - Черноморец 2:1

Голы: Степанюк, 4, Юрченко, 45+1 - Пердута (аг), 54

Удары: 6 - 8

Удары в створ: 3 - 3

Атаки: 95 - 101

Ворскла: Исенко - Пердута, Бацула, Сантана (Хрипчук, 83), Корниенко (Нестеренко, 66) - Скляр, Юрченко (Тиагуиньо, 66), Павлюк, Челядин (Кулаковский, 89), Кане, Степанюк.

Черноморец: Шевченко - Брагару (Хадида, 46, Гучек, 88), Ермаков, Салюк, Путря - Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин (Вакула, 75), Бойчук (Авагимян, 46), Иеде (Дада, 75).

Предупреждения: Скляр, 8, Пердута, 42 - Шпорн, 44, Салюк, 69, Авагимян, 75.

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