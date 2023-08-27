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Ворскла в довольно скучном матче одолела Черноморец

Команды решили все еще в первом тайме.
Сегодня, 19:08
Ворскла - Черноморец / upl.ua
Ворскла - Черноморец / upl.ua

В воскресенье, 27 августа, состоялся поединок 5-го тура УПЛ между Ворсклой и Черноморцем.

Полтавчане сразу огорошили соперника быстрым голом. Кане одним пасом разрезал всю защиту одесситов, и Степанчук загнал мяч в ворота. Гости могли быстро ответить, но удар Шпорна прошел рядом со штангой.

До конца первого тайма Черноморец имел пару неплохих моментов, но забили вновь полтавчане, отличился Юрченко.

Во втором тайме хозяева чуть были не повторили быстрый гол, но вместо этого пропустили сами. От Пердуты мяч залетел в ворота Ворсклы, когда капитан пытался помешать добить Иеде.

Дальнейших моментов зрителям пришлось ждать ад до самого конца игры, когда команды в последний раз попробовали изменить счет. Не удалось, Ворскла уполучает уверенные три очка.

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Черноморец

Ворскла - Черноморец 2:1

Голы: Степанюк, 4, Юрченко, 45+1 - Пердута (автогол), 54

Удары: 6 - 8
Удары в створ: 3 - 3
Атаки: 95 - 101

Ворскла: Исенко - Пердута, Бацула, Сантана (Хрипчук, 83), Корниенко (Нестеренко, 66) - Скляр, Юрченко (Тиагуиньо, 66), Павлюк,  Челядин (Кулаковский, 89), Кане, Степанюк.

Черноморец: Шевченко - Брагару (Хадида, 46, Гучек, 88), Ермаков, Салюк, Путря - Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин (Вакула, 75),  Бойчук (Авагимян, 46), Иеде (Дада, 75).

Предупреждения: Скляр, 8, Пердута, 42 - Шпорн, 44, Салюк, 69, Авагимян, 75

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец ворскла

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