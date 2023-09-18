Динамо - Ворскла 2:0 обзор матча и результат игры 18.09.2023
В понедельник, 18 сентября, прошел заключительный матч седьмого тура украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Динамо и Ворскла.
Подопечные Мирчи Луческу вышли вперед уже на пятой минуте - Ванат отдал, а Волошин забил.
Читай также: Бомбардиры УПЛ: у восьми игроков по три гола
После гола киевский клуб владел ситуацией, создав несколько моментов. Ворскла же начала владеть мячом только после перерыва, но создать реальной угрозы не смогла.
В концовке встречи Динамо забило во второй раз. Бенито, выйдя на замену, реализовал свой момент.
В турнирной таблице УПЛ Динамо поднялось на седьмое место, имея 9 очков за четыре игры. На счету полтавчан девять баллов, но за шесть матчей.
Статистика матча Динамо - Ворскла седьмого тура УПЛ
Динамо - Ворскла 2:0
Голы: Волошин, 5, Бенито, 83
Владение мячом: 53%-47%
Удары: 19-5
Удары в створ: 7-0
Фолы: 9-13
Угловые: 5-6
Динамо Киев: Бущан - Караваев, Беловар, Попов, Дубинчак - Бражко, Андриевский (Рамадани, 86) - Ярмоленко, Буяльский, Волошин (Кабаев, 60) - Ванат (Бенито, 77).
Ворскла: Исенко - Пердута, Сантана, Бацула (Островский, 76), Корниенко - Павлюк, Скляр (Черныш, 89) - Кане (Тиагуиньо, 89), Нестеренко (Крупский, 62), Челядин (Хрипчук, 89) - Степанюк.
Предупреждения: Сантана, Скляр, Корниенко
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!