Рух - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 23.09.2023

В субботу, 23 сентября, на Арена Львов местный Рух будет принимать донецкий Шахтер.

В прошлом туре "горняки" с трудом обыграли Оболонь, а вот Рух не сумел справиться с ЛНЗ.

Стартовый свисток будет дан в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Шахтерем будет доступна в этой новости 23 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:15 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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