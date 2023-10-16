iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер объявил о расторжении контракта с ван Леувеном

Специалист ушел из клуба спустя пару месяцев после назначения.
Сегодня, 16:11
Патрик ван Леувен / ФК Шахтер Донецк
Патрик ван Леувен / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер объявил об увольнении главного тренера Патрика ван Леувена.

Руководство "горняков" прекратили сотрудничество с нидерландским специалистом и его тренерским штабом.

Читай также: Лучший игрок тура УПЛ: Буяльский признан лучшим, хоть Динамо и проиграло

Ван Леувен был назначен на пост главного тренера команды летом текущего года - он заменил Игора Йовичевича, с которым Шахтер выиграл чемпионат Украины.

За это время донецкая команда провел 12 официальных игр.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает третье место, имея 18 очков после девяти игр.

Ранее отец сбежавшего игрока Шахтера сделал заявление.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Шахтер Донецк

Статьи по теме

Рома не будет продлевать контракт с Моуринью Рома не будет продлевать контракт с Моуринью
Промоутер Джошуа озвучил новые сроки проведения боя с Уайлдером Промоутер Джошуа озвучил новые сроки проведения боя с Уайлдером
Анчелотти - о лудомании: Это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола Анчелотти - о лудомании: Это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола
Sport&Business Club Украина и FAVBET на встрече представителей спорта, бизнеса и медиа Sport&Business Club Украина и FAVBET на встрече представителей спорта, бизнеса и медиа
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:11
Рома не будет продлевать контракт с Моуринью
Бокс18:58
Промоутер Джошуа озвучил новые сроки проведения боя с Уайлдером
Европа18:42
Анчелотти - о лудомании: Это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола
Другие18:30
Sport&Business Club Украина и FAVBET на встрече представителей спорта, бизнеса и медиа
Украина17:58
Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера
Европа17:54
50-миллионный новичок Челси сможет дебютировать за клуб в конце года
Евро-202417:40
"Еще до моего гола могли закрывать матч": Караваев высказался о победе над Северной Македонией
Европа17:28
Рэтклифф намерен в первую очередь расширить Олд Траффорд
Киберспорт16:55
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт16:45
IEM Sydney 2023: FaZe выбили Vitality, MOUZ вышли в плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK