Шахтер объявил о расторжении контракта с ван Леувеном
Специалист ушел из клуба спустя пару месяцев после назначения.
Донецкий Шахтер объявил об увольнении главного тренера Патрика ван Леувена.
Руководство "горняков" прекратили сотрудничество с нидерландским специалистом и его тренерским штабом.
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Ван Леувен был назначен на пост главного тренера команды летом текущего года - он заменил Игора Йовичевича, с которым Шахтер выиграл чемпионат Украины.
За это время донецкая команда провел 12 официальных игр.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает третье место, имея 18 очков после девяти игр.
Ранее отец сбежавшего игрока Шахтера сделал заявление.
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Источник: ФК Шахтер Донецк