"В россии ему будет безопаснее": отец сбежавшего игрока Шахтера сделал заявление

Полузащитник Шахтера U-19 Александр Роспутько сбежал из клуба после выездного матча с Антверпеном в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Отец 19-летнего игрока прокомментировал поступок своего сына. По словам Роспутько-старшего, Александр находится в России и подал заявку на получение российского паспорта.

"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из Шахтера. Я могу сказать, что в россии ему точно будет безопасней.

Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", - приводит слова Юрия российское пропагандистское агентство REGNUM.

Напомним, Шахтер прокомментировал поступок своего воспитанника.

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